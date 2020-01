Il mistero del cranio conservato all’Accademia di Arte Sanitaria di Roma: “Potrebbe essere di Plinio il Vecchio” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quando medicina e storia antica, anzi archeologia si uniscono per risolvere un mistero di solito il risultato straordinario è possibile o almeno “verosimile”. È il caso del cranio conservato dall’Accademia di Arte Sanitaria di Roma – fino ad oggi considerato dalla tradizione appArtenente a Plinio il Vecchio – che potrebbe essere davvero un resto del grande naturalista e ammiraglio Romano. Morto, come abbiamo imparato al liceo soffocato dalle esalazione durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo, a Plinio il Vecchio dobbiamo una straordinaria opera fondamentale sulle conoscenze scientifiche dell’antichità. A rivelare nuovi e preziosi indizi sul teschio è il Progetto Plinio, coordinato da Andrea Cionci e forte delle indagini condotte da studiosi delle Università di Roma, (Sapienza), Firenze, Macerata e dell’Igag-Cnr. Dopo due anni di ricerca come ... ilfattoquotidiano

