Il Guardian: Manchester City di nuovo nei guai per il deficit, rischia l’esclusione dalla Champions (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Manchester City è di nuovo nei guai per il fair play finanziario. E stavolta sono guai seri, perché riguardano la validità di un primo accordo transattivo che il club chiuse con l’Uefa per evitare penalizzazioni. Un’inchiesta del Guardian rivela infatti che alcuni documenti presentati alla Uefa per l’indagine sul buco del 2014 sono risultati inammissibili e che la dirigenza del club inglese non ha mai reso disponibile gli estratti conto bancari relativi agli anni 2012 e 2013. I consulenti nominati dall’Uefa nella primavera del 2014 per approfondire il dissesto finanziario del club e la relativa documentazione hanno concluso – scrive il Guardian – che il City aveva registrato perdite per un totale di circa 180 milioni di sterline (213 milioni di euro circa) nel 2012 e nel 2013, superando di gran lunga il deficit massimo consentito di 45 milioni di ... ilnapolista

napolista : Il Guardian: Manchester City di nuovo nei guai per il deficit, rischia l’esclusione dalla Champions Un’inchiesta s… -