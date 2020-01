Il governo fa spiegare all’Eni come insegnare la sostenibilità ambientale nelle scuole (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il governo ha annunciato l’ingresso della formazione sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che a occuparsene sia, tra gli altri soggetti, l’Eni, sembra davvero paradossale. Eppure, nei giorni scorsi l’ANP (Associazione Nazionale Presidi) e l’Eni hanno annunciato l’avvio di un programma di incontri sui temi della sostenibilità ambientale per la formazione dei docenti delle scuole italiane. In particolare, i seminari riguarderanno i seguenti quattro macro temi: il cambiamento climatico, l’efficienza energetica, i rifiuti e le bonifiche ambientali. Oggi abbiamo scritto una lettera, insieme a Kyoto Club e Legambiente per manifestare tutto il nostro disagio, la sorpresa e la preoccupazione. Proprio l’Eni, che ha responsabilità non irrilevanti proprio su due dei temi che riguarderanno le attività di insegnamento, ... ilfattoquotidiano

