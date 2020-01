Il gelato di Cappadonia eletto il più buono della Sicilia, “Tre coni” dal Gambero Rosso (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il gelato della gelateria palermitana Cappadonia è il più buono della Sicilia, almeno secondo il Gambero Rosso. Ben “Tre Coni” sono stati assegnati dalla guida delle Gelaterie d’Italia 2020 Gambero Rosso. Non solo un gelato buono per il palato ma anche salutare e realizzato con prodotti di alta qualità. LEGGI ANCHE: È Siciliano il panettone più venduto sul web, record di Fiasconaro di Castelbuono Il Gambero Rosso con la guida Gelaterie d’Italia 2020 propone anche quest’anno una vera mappa del gusto e per il secondo anno di fila la gelateria Cappadonia è l’unica Siciliana in elenco e quindi l’unica ad vere conquistato gli ambiti “Tre coni”. “Nella sua produzione – si legge nella presentazione sulla pagina Facebook di Cappadonia – utilizza sempre materie prime selezionate: i limoni di Cerda, la manna di ... direttasicilia

