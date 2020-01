Il calciatore Antoine Griezmann ha creato la propria organizzazione dedicata al mondo degli eSports (Di giovedì 23 gennaio 2020) Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, è famoso, oltre che per le sue abilità da calciatore, anche per aver creato una serie di brand legati al suo nome, ed ora ha appena istituito una sua organizzazione dedicata questa volta al mondo degli eSports. Chiamata Grizi Esport, la società di Griezmann vuole competere ai massimi livelli di gioco con una varietà di titoli popolari nel panorama degli eSports: tra questi vedremo Fortnite, CS: GO, Rainbow Six Siege, League of Legends e FIFA. Attualmente Grizi Esport sta reclutando nuovi ed abili giocatori: l'annuncio è stato pubblicato su Twitter e la mascotte dell'organizzazione è un pinguino.Da quando ha lanciato l'organizzazione lunedì, Grizi Esport ha accumulato oltre 12.000 follower su Twitter, guadagnando visualizzazioni di minuto in minuto. Il trailer della società presenta Grizi Esport su un mix di gameplay dai titoli in cui sperano ... eurogamer

