Il Basket Club Irpinia ingaggia il greco Kanellos Garbis 

Avellino – Kanellos Garbis è un nuovo giocatore del Basket Club Irpinia. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi da parte della società irpina che ha acquisito le prestazione del cestista greco classe '92. Gabris si forma nella capitale per poi trasferirsi in legadue greca, prima con la maglia del Doxa Ledkadas e poi con il Sefa Arkadikos. La scorsa stagione ha disputato la G-League americana con la maglia biancoverde dei Wisconsin Herd. Soddisfatto il presidente Carmine Cardillo: "È un innesto di qualità che andrà a rafforzare la squadra. Vogliamo i playoff e faremo di tutto per arrivarci". Garbis sarà disponibile già dalla sfida di sabato ore 20:00 al PaladelMauro contro il New Basket Caserta.

