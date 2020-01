Ida Platano esce di seno, il costume non riesce a contenere le sue grazie: la reazione di Riccardo Guarnieri [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nuova discussione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a U&D Stando alle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, alcuni giorni fa sono state registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. A quanto pare verso la fine Maria De Filippi ha annunciato la presenza di due ospiti, ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimi da poco più di un mese hanno deciso di riprovarci uscendo dal dating show Mediaset e sembra che tra i due sia tornato il sereno. Ma stando agli spoiler, in studio trovandosi uno di fronte all’altra hanno avuto l’ennesima discussione. Il motivo? Il compleanno di Gemma Galgani. La parrucchiere ha rimproverato la sua dolce metà per non aver fatto gli auguri alla dama torinese, sua cara amica. A quel punto è intervenuta la padrona di casa per evitare che la situazione degenerasse. L’ex dama del parterre senior e la foto ... kontrokultura

