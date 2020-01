Ida Platano esagerata: il costume minuscolo non contiene il seno [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ida Platano sta vivendo un momento magico: la storia con Riccardo procede a gonfie vele e sul matrimonio sembrano non esserci più dubbi. Durante le ultime registrazioni del trono classico la coppia è stata assente, sintomo del fatto che le cose tra lo vadano bene. Li vediamo spesso insieme su Instagram e proprio sul social più amato Ida pubblica anche… Sexy per Instagram … pubblica anche scatti così! Che dire?! Fisico asciutto e tonico, seno prosperoso e sguardo sognante… wow! L'articolo Ida Platano esagerata: il costume minuscolo non contiene il seno FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

