I raduni di Pokémon Go hanno portato 247 milioni di dollari alle città che li hanno ospitati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gli allenatori di Pokémon virtuali hanno preso d'assalto le città scelte da Niantic per organizzare i raduni dedicati al suo gioco in realtà aumentata. Nel solo 2019 le tre città ha hanno più beneficiato del richiamo di questi eventi hanno rastrellato quasi 250 milioni finiti nelle tasche di albergatori ed esercenti. fanpage

