I pronostici sportivi di oggi, giovedì 23 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) I pronostici di giovedì 23 gennaio: c’è l’ultima partita del turno infrasettimanale di Premier League, di fronte Wolverhampton e Liverpool. La vittoria del titolo che manca dal 1990 è ormai soltanto questione di tempo per la squadra allenata da Klopp, viene difficile immaginare una rimonta del Manchester City che ha attualmente tredici punti in meno con però due partite giocate in più. Vincere anche questa partita non sarà però una passeggiata, negli ultimi tempi il Wolverhampton è stata una delle poche squadre in grado di mettere in difficoltà i Reds e lo ha eliminato due volte dalla Fa Cup, nel 2017 e nel 2019. pronostici altre competizioni In Inghilterra questo giovedì si gioca anche un replay del terzo turno, quello tra Tranmere e Watford. Si tratta di un recupero perché la partita inizialmente in programma martedì 14 gennaio, è stata rinviata per impraticabilità ... ilveggente

zazoomnews : I pronostici sportivi di oggi mercoledì 22 gennaio - #pronostici #sportivi #mercoledì - zazoomblog : I pronostici sportivi di oggi mercoledì 22 gennaio - #pronostici #sportivi #mercoledì - ilveggente_it : I pronostici di lunedì 20 gennaio: ci sono i posticipi di Serie A e Serie B più altre partite di campionati minori… -