I leader del mondo a Gerusalemme per ricordare la Shoah (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gerusalemme, 23 gen. (askanews) – Israele al centro del mondo. I leader di oltre 40 Paesi, fra Capi di Stato, di governo e reali, sono tutti a Gerusalemme per celebrare i 75 anni dalla liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, dove morirono oltre 1 milione di persone, per la maggior parte ebrei. È uno dei più grandi eventi diplomatici mai organizzati dal governo israeliano, a cui partecipa anche il presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella che ha sottolineato l’importanza del ricordo incontrando al suo arrivo il Capo dello Stato di Israele, Reuven Rivlin. “La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perchè non si abbassi mai la guardia, l’attenzione, la vigilanza contro l’antisemitismo, contro la violenza e contro il fascismo”. Il Quinto Forum Mondiale dell’Olocausto che si è svolto al memoriale dello ... notizie

