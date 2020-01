Hyundai i10, la prova de Il Fatto.it – La piccola che pensa in grande e parla italiano – FOTO (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Non c’è bisogno di essere grandi per essere interessanti. Anche con una vettura compatta si può pensare in grande” così Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia, apre la presentazione della nuova Hyundai i10, la city car che circola di più sul mercato, di cui sono state vendute 145.000 unità dal lancio avvenuto nel 2008. Si tratta di un modello che rappresenta il 20% delle vendite per la Casa coreana, in un segmento A che vale il 16% del mercato italiano, proprio come quello dei C-Suv. In un momento storico in cui i principali brand stanno abbandonando le piccole compatte, Hyundai va in controtendenza e anzi vuole essere ancora protagonista, pronta a raccogliere i volumi dei produttori che escono come Citroen, Peugeot, Opel e Ford. Mentre altri hanno scelto di rimanere con le “cittadine” ma solo elettriche, come Volkswagen con la Up!, Seat con la Mii o Skoda con la ... ilfattoquotidiano

