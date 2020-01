Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv 23 gennaio: cast, trama, streaming (Di giovedì 23 gennaio 2020) Hellboy 2 The Golden Army è il film stasera in tv giovedì 23 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 16 luglio 2008GENERE: Azione, AvventuraANNO: 2008REGIA: Guillermo del Torocast: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, Anna Walton, Jeffrey Tambor, James DoddDURATA: 120 Minuti Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: trama Il principe degli Inferi Nuada, stanco di secoli di obbedienza agli uomini, risveglia un esercito leggendario di androidi assassini. Toccherà a Hellboy e alla sua fidanzata cercare di fermare il sanguinario sovrano.. Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: curiosità La pellicola, così come il prequel, prende ispirazione ... cubemagazine

