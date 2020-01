Harry e Meghan, villa da sogno in Canada, rifugio da 12.5 milioni di dollari [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si tratta di una residenza ancora provvisoria ma da sogno quella nella quale Harry e Meghan hanno cominciato a porre le basi della loro nuova vita oltreoceano. Harry e Meghan: ecco il loro rifugio protetto Si comincia a delineare quella che sarà la vita di Harry e Meghan in Canada: come avevamo anticipato vivranno nella … L'articolo Harry e Meghan, villa da sogno in Canada, rifugio da 12.5 milioni di dollari FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : Harry e Meghan, in Canada raccolta firme perché paghino loro sicurezza - welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… -