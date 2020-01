Harry e Meghan Markle, la nuova casa in Canada è da sogno. E costa più di 35 milioni: foto (Di giovedì 23 gennaio 2020) E divorzio reale fu. La nuova vita di Meghan Markle e Harry è in Canada ma, nemmeno a dirlo, i paparazzi continuano a essere in agguato. Lei, che ora pare il ritratto della felicità, è stata fotografata con il piccolo Archie vicino casa. Mentre il piccolo dorme al caldo nel marsupio, la moglie del secondogenito di Carlo e Diana con una mano lo sorregge e con l’altra porta al guinzaglio i suoi cani, Oz e Guy. Sfoggia un look tecnico, ben diverso quindi da quello a cui era abituata a corte.Con giacca e leggings scuri, berretto di lana e scarponi Meghan, comunque scortata da due guardie del corpo, sceglie l’outfit perfetto per una passeggiata all’aria aperta nell’inverno canadese. Anche il suo Harry ha lasciato l’Inghilterra e raggiunto moglie e figlio in Canada. Come riporta il Daily Mail, ha volato su un aereo della British Airway, partito dallo scalo londinese di Heathrow e atterrato ... caffeinamagazine

