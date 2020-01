"Hai la giacca aperta". Prende a calci e pugni la fidanzata in strada a Torino: arrestato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha preso la fidanzata a calci e pugni, in strada, perché “aveva la giacca aperta”. Con questa accusa un sudamericano è stato arrestato a Torino dalla polizia.A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. L’uomo era con amici in un bar, nel quartiere San Salvario, e la compagna, una trentenne extracomunitaria, lo aveva raggiunto per chiedergli una cortesia: ha cominciato a insultarla e, quando lei ha preso il cellulare per chiamare le forze dell’ordine, l’ha picchiata.Dai controlli è emerso che l’uomo era già stato denunciato per maltrattamenti nel 2017, arrestato nel 2018 e in seguito destinatario di un nuovo ammonimento da parte del questore Questore. La donna ha spiegato agli agenti di averlo sempre perdonato, credendo alle sue promesse di cambiamento. huffingtonpost

ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: 'Hai la giacca aperta'. Prende a calci e pugni la fidanzata in strada a Torino: arrestato - Lisuccen : RT @HuffPostItalia: 'Hai la giacca aperta'. Prende a calci e pugni la fidanzata in strada a Torino: arrestato - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Hai la giacca aperta'. Prende a calci e pugni la fidanzata in strada a Torino: arrestato -