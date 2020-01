Guida TV Venerdì 24 gennaio, il Cantante Mascherato, GF Vip, NCIS Los Angeles, The New Pope (Di giovedì 23 gennaio 2020) Guida tv Venerdì 24 gennaio – I primi 9 canali Rai 1 ore 21:25 Il Cantante Mascherato (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 11×05-06 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Benvenuto Presidente Canale 5 ore 21:40 GF Vip 4 (qui i concorrenti i nominati) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Lucy La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 4 Ristoranti 5×08 Hong Kong Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza The New Pope – Sky Atlantic e Sky Cinema ore 21:15 (qui la recensione in anteprima) Real Time – Cake Star ore 21:15 (qui le anticipazioni) Serie Tv e Film in Tv Venerdì 24 gennaio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 11×05-06 1a Tv TopCrime ore 21:10 Major Crimes 5×08-09 Giallo ore 21 L’ispettore Barnaby Rai Premium ore 21:20 Purchè Finisca Bene ... dituttounpop

