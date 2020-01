Gruppo Grimaldi, si amplia la flotta: ecco la Grande Houston (Di giovedì 23 gennaio 2020) La flotta del Gruppo Grimaldi si amplia ulteriormente con l’arrivo della nuova Pure Car & Truck Carrier (PCTC) Grande Houston. Lo scorso 15 gennaio il Gruppo Grimaldi ha preso in consegna la terza delle sette navi commissionate al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. Così come le “gemelle” Grande Torino e Grande Mirafiori, già operative dal 2019, la Grande Houston verrà impiegata sul servizio settimanale Mediterraneo-Nord America. Lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri, la Grande Houston ha una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. La nave batte bandiera italiana ed è tra le Pure Car & Truck Carrier più grandi sul mercato: può, infatti, trasportare circa 7.600 CEU (Car Equivalent Unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 CEU. Si tratta di una nave estremamente flessibile: con i suoi quattro ponti mobili, infatti, la ... ildenaro

