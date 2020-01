Grom chiude le sue gelaterie in Italia: la nuova strategia passa per i supermercati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Grom chiude le sue gelaterie in Italia: la nuova strategia passa per i supermercati Brutte notizie per tutti gli amanti del gelato made in Italy: Grom, celebre catena di gelaterie nata a Torino e diffusasi poi in tutto il Paese, chiude molti dei suoi punti vendita nell’ottica di una riorganizzazione del proprio business. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, infatti, Grom ha chiuso a Torino (il primo punto vendita della sua storia, quello in via Cernaia), ma anche a Udine, Treviso, Modena, Mestre, Varese e Alessandria. Sette negozi su un totale di 46 (più due chioschi nei supermercati Carrefour e 12 shop in shop). Un dato che la dice molto lunga su quello che sarà il futuro dell’azienda, fondata da Federico Grom e l’enologo Guido Martinetti e comprata – nel 2015 – dalla multinazionale olandese Unilever (che gestisce anche Algida e Magnum). La ... tpi

