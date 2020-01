Grecia, dalla lista Lagarde al caso Vinnik: le ombre della nuova presidente della Repubblica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dietro la svolta rosa per la presidenza della Repubblica di Grecia, che ha visto l’elezione del giudice Catherine Sakellaropoulou quasi all’unanimità (contrario l’ex ministro dell’economia Yanis Varoufakis), accanto ai molti applausi per la scelta di genere ci sono anche due ombre come la lista Lagarde e il caso Vinnik, noto come “Mr Bitcoin”. La prima riguarda l’elenco degli illustri evasori consegnata ad Atene dall’ex numero uno del Fmi e attuale presidente della Bce Christine Lagarde nel 2010, quando era ministro in Francia, ma su cui il governo ellenico non ha mai fatto davvero luce. Dietro quei denari custoditi presso la filiale svizzera della HSBC Bank, secondo le accuse dei finanzieri che indagarono ormai dieci anni fa, c’erano fondi neri, proventi delle tangenti per le Olimpiadi di Atene 2004, per l’acquisto di armi e ... ilfattoquotidiano

Ricette dal mondo - dalla Grecia ecco i dolmades : I dolmades , o dolmadakia, sono un famosissimo piatto della cucina greca. Nella cultura ellenica, così come in tutti i paesi dell'area mediterranea, il cibo riveste grande importanza e nella cucina greca elementi di storia risalenti all'Impero Ottomano si intersecano con elementi della tradizione popolare anche più recenti. Le tradizioni culinarie sono simili in tutti quelli che all'ora erano i territori dell'Impero Ottomano (Balcani, ...

Sky : dalla Grecia arriva un’offerta per Ciciretti : Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, l’AEK Atene avrebbe messo gli occhi su Amato Ciciretti. L’idea del club greco sarebbe quello di prelevarlo dal Napoli già sul mercato invernale. Scrive Di Marzio: “Il club greco, da anni attentissimo al calciomercato italiano, ha messo gli occhi su Amato Ciciretti e mira a prelevarlo dal Napoli già in occasione della prossima, invernale, sessione di calciomercato. ...

Noovyis : (Grecia, dalla lista Lagarde al caso Vinnik: le spine della nuova presidente della Repubblica) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Grecia, dalla lista Lagarde al caso Vinnik: le spine della nuova presidente della Repubblica - PADANO_LIBERO : @AngelaBoffa69_ @enrico_sollazzo @matteosalvinimi È un mangiatore di uuu babbbà ?? Possibile che uno si sveglia tran… -