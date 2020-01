Grande Fratello vip, Valeria Marini incontra Malgioglio da Chiambretti. Massacro per chi l'ha insultata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ancora una volta Grande Fratello vip: polemiche, retroscena, colpi di scena. E reazioni. Valeria Marini torna sull'incontro - scontro con Rita Rusic (ex moglie di Vittorio Cecchi Gori) a La repubblica delle donne con Piero Chiambretti. "Alfonso mi ha chiesto di fare questa incursione, sono andata pe liberoquotidiano

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -