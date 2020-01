Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano contro Sergio e Patrick: "Ma quali amici?", un'accusa pesantissima (Di giovedì 23 gennaio 2020) Adesso Salvo Veneziano vuota il sacco e punta il dito contro gli ex gieffini entrati al Grande Fratello Vip (Pasquale Laricchia, Sergio e Patrick). “Non si sono comportati molto bene con me. Ho pagato io per quella scena in diretta ed ho pagato per quello che ho fatto”, tuona al telefono con Libero liberoquotidiano

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -