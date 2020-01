Grande Fratello Vip: Pago ripensa a Serena, le parole del cantautore (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pago ha parlato a lungo di Serena nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco quali sono i suoi pensieri sull’ex compagna Grande Fratello Vip: Serena vuole tornare con Pago Ricorderete che Pago e Serena Enardu hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip qualche mese fa. La coppia aveva una relazione da sette anni, ma Serena lamentava una certa monotonia e non voleva più quella situazione. Nel villaggio, infatti, si è lasciata andare alla conoscenza con il tentatore Alessandro Graziani e Pago ne ha sofferto molto. Nonostante tutto lui era pronto a ricominciare, ma lei ha detto di non amarlo più. Invece, nei mesi successivi Serena ha fatto un passo indietro. Ha cercato Pago più volte e poi si è anche presentata al Grande Fratello Vip chiedendogli un’altra possibilità. Il cantautore era molto confuso, combattuto tra il sentimento che prova per lei e la testa ... kontrokultura

