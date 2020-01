Grande Fratello VIP, disgusto totale, chi ha lasciato il bagno così sporco? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP, si sa, i colpi di scena non mancano mai. E molte volte, si tratta di avvenimenti che ci fanno davvero sorridere. Quel che è successo poche ore fa, però, non è divertente e non è piaciuto per nulla agli occupanti della casa più spiata d’Italia. Qualcuno è andato al bagno, evidentemente si è sentito poco male, ed ha lasciato il bagno completamente sporco. La scoperta ha letteralmente disgustato chi era ancora sveglio ed ha potuto vedere, con i propri occhi, le condizioni in cui versava il bagno. Grande Fratello VIP, la disgustosa scoperta La prima concorrente ad accorgersi delle pietose condizioni del bagno è stata la giovane Clizia Incorvaia. Sono più o meno le 3.30 della notte quando la ragazza si reca in bagno. Una volta aperta la porta, però, quel che si apre ai suoi occhi è uno scenario impietoso. Un bagno completamente sporco con urina ... kontrokultura

