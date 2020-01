Grande Fratello Vip 4, Pago torna a parlare di Serena Enardu: “Non voglio avere ripensamenti in futuro” (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ innegabile che parte del successo riscosso sin qui dal Grande Fratello Vip 4 è anche legato agli sviluppi della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Il cantante in questa fase della sua nuova esperienza televisiva si dichiara combattuto tra ragione e sentimento. Spesso il suo rapporto con l’ex protagonista di Uomini e Donne finisce al centro del discorso ed è inevitabile che lui finisca per fare nuove confessioni. La bella sarda nella seconda puntata del reality è entrata nella casa per dichiarare il suo amore per il cantate. Una situazione che ha spiazzato chi credeva che la relazione tra i due fosse definitivamente tramontata. Da quel momento il nome di Serena Enardu è diventato, inevitabilmente, centro di chiacchiere e discussioni. La storia di Pago e Serena Enardu Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto ... kontrokultura

