“Grande Fratello, prendi un traduttore per questa”. Wanda Nara opinionista, il vip la ‘distrugge’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gli ascolti e i dati Auditel di lunedì 20 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto la seconda puntata della fiction “La Guerra è Finita” con Michele Riondino e Isabella Ragonese scontrarsi con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. La puntata ha visto, fra le altre cose, l’eliminazione di Pasquale Laricchia, l’ingresso in casa di Valeria Marini e il suo confronto con Rita Rusic, le confessioni di Fernanda Lessa e la nomination di Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzales. La Guerra è Finita cala a 4.288.000 spettatori (18.4%) (all’esordio aveva totalizzato 4.778.000 spettatori con il 21% di share), battendo comunque su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 con i suoi 3.111.000 spettatori (18.5%). Come ogni anno, Cristiano Malgioglio ex concorrente del Grande Fratello Vip e opinionista, ci ... caffeinamagazine

