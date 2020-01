Governo ultime notizie: le reazioni alle dimissioni di Luigi Di Maio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Governo ultime notizie: le reazioni alle dimissioni di Luigi Di Maio Proprio a ridosso delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani del reggente pro-tempore, Vito Crimi. Le forze che compongono la maggioranza hanno accolto le dimissioni senza dichiarazioni particolarmente rilevanti. Semplicemente, si è preso atto della decisione. Il Governo, stando alle parole sia di Di Maio che degli altri esponenti dell’esecutivo, non sarebbe in bilico. Governo, ultime notizie: Zingaretti crede che non ci saranno effetti sull’esecutivo Per il segretario dem Nicola Zingaretti, le dimissioni di Di Maio come politico riguardano “un dibattito interno al Movimento 5 Stelle, e che io rispetto, su come stare in questa fase politica. Io penso che schierarsi ... termometropolitico

FirmatoMorgan : RT @rosati22: Il governo cade? Mentana non ha dubbi: “Vi posso dire che…” - EnzoPapaios : RT @rosati22: Il governo cade? Mentana non ha dubbi: “Vi posso dire che…” - zazoomnews : Il governo fa spiegare all’Eni come insegnare la sostenibilità ambientale nelle scuole - #governo #spiegare #all’E… -