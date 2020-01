Governo: Renzi, ‘da lunedì Conte cambi passo’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Comunque vada” in Emilia Romagna, “il giorno dopo non si deve aprire la crisi di Governo. Spero che da lunedì Conte cambi passo. Perchè serve un’Italia che torni a crescere. E che riprenda il suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo. Il tempo dei rinvii è finito”. Lo dice Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo Governo: Renzi, ‘da lunedì Conte cambi passo’ CalcioWeb. calcioweb.eu

matteosalvinimi : Di Maio abbandona la guida dei 5Stelle al tracollo, Zingaretti annuncia lo scioglimento del PD, Renzi litiga con tu… - meb : Oggi governo e sindacati hanno trovato un accordo per confermare e ampliare gli 80 euro. Ci fa piacere che dopo app… - matteosalvinimi : Il governo Conte-Pd-5Stelle-Renzi fa sempre peggio: il 26 gennaio vinciamo in Emilia-Romagna e Calabria, e poi li mandiamo a casa. -