Golf: Thomas Pieters al comando dell’Omega Dubai Desert Classic dopo il primo giro. Italiani, giornata difficile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di primo giro all’Omega Dubai Desert Classic, sul par 72 dell’Emirates Golf Club. La giornata d’apertura del torneo negli Emirati Arabi Uniti vede al comando il belga Thomas Pieters, che dopo cinque birdie nelle prime nove buche incappa in un doppio bogey e un bogey, quindi si riprende e chiude in -5. Quarto al Masters 2017, Pieters, 28 anni da lunedì, ha vinto quattro tornei sul tour europeo. Seconda posizione per l’americano David Lipsky, piuttosto regolare con il suo -4 odierno, pur nelle complicate condizioni (con tanto vento) che i protagonisti del primo giro si sono trovati ad affrontare oggi. Anche per questa ragione c’è un gruppo enorme in terza posizione a -3, con una varietà di Paesi rappresentati molto ampia. Questi gli occupanti del 3° posto: il giapponese Masahiro Kawamura, i sudafricani Shaun Norris e Dean Burmester, l’americano ... oasport

