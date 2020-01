Gli idraulici salveranno il mondo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sfrutta la luce solareTieni una temperatura medio-bassa nella zona notteControlla e confronta le offerte messe a disposizione dai vari gestori di energiaNon saltare la manutenzione del tuo generatore di caloreabbassa di 1°C la temperatura nella tua zona giorno Siamo in mano agli idraulici. Oltre al fatto che sanno come farsi pagare bene (avete mai provato a chiamare un idraulico per un’urgenza?), sono loro che salveranno il mondo. Vincenzo Masullo, esperto in termoidraulica e autore di Gli idraulici salveranno il mondo e Cura per un mondo migliore sui temi della sostenibilità e dell’ecologia, ne è convinto. L’aumento eccessivo della temperatura terrestre ci potrebbe portare verso disastri naturali assolutamente devastanti e il controllo delle perdite di gas e le certificazioni energetiche, che sono appunto in mano agli idraulici, possono incidere non poco sul ... vanityfair

