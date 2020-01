Giorno della Memoria, otto campani vittime dei lager nazisti premiati con la Medaglia d’Onore (Di giovedì 23 gennaio 2020) In occasione del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà la Medaglia d'Onore, tra gli altri, a otto campani vittime dei lager nazisti: il riconoscimento verrà consegnato ai famigliari delle otto vittime della Shoah; alla cerimonia saranno presenti anche i sindaci delle città d'origine. fanpage

