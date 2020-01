Giorno della memoria, la storia delle collezioni ebraiche trafugate (Di giovedì 23 gennaio 2020) Centinaia di migliaia di opere d’arte, appartenute a collezionisti ebrei, trafugate dai nazisti durante la seconda Guerra Mondiale. A volte intere collezioni, letteralmente deportate e strappate a famiglie e sinagoghe. A questo tema è dedicata la mattinata di studio che si terrà domani venerdì 24 gennaio, dalle 9 alle 13, nell’Auditorium Vasari degli Uffizi dal titolo: “Dalle persone alle cose: le collezioni ebraiche deportate e il ruolo dello Stato”. A distanza di venti anni da quando è stato istituito il Giorno della memoria in Italia, il museo fiorentino torna dunque sul tema delle opere trafugate, dopo l’appello lanciato un anno fa del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, affinché nel mondo i governi facciano di più, istituendo "commissioni che si impegnino attivamente" nel recupero dei beni sottratti, seguendo l’esempio virtuoso dell’Italia con il Nucleo ... tg24.sky

borghi_claudio : E aspettate di vedere le conseguenze di borracce che diventeranno brodi di coltura se non lavate e inquinanti x10 s… - ComuneMI : Sono state posate 28 nuove Pietre d'Inciampo in memoria di altrettante vittime milanesi dei campi di concentramento… - TeresaBellanova : Katerina Sakellaropoulou è la prima donna Presidente della Repubblica della #Grecia. Un altro passo in avanti per l… -