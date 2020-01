Giorgia Surina: oggi, figli, età, marito, lavoro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Conosciamo meglio Giorgia Surina, conduttrice ed attrice italiana, nel cast della puntata di stasera di Don Matteo. Nata a Milano l'8 marzo del 1975 da genitori italo-croati, sotto il segno dei Pesci, nel 2020 Giorgia Surina compirà 45 anni.Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso lo IULM di Milano (e la vittoria della fascia Miss IULM!), debutta in televisione con Junior Tv nella trasmissione Casa J. A soli 23 anni, nel 1998, approda ad MTV Italia col programa Hitlist Italia, mentre direttamente da Londra guida Selec London. Nel 1999 diventa una delle icone dei teenager grazie alla conduzione di TRL: Total Request Live, programma divenuto cult per una generazione, che le consente di entrare in contatto per tre stagioni con grandi nomi della musica nazionale ed internazionale, quelli di maggior successo a cavallo tra gli anni '90 e i primi del 2000. Il successo ... blogo

