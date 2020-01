Gianni Sperti Instagram senza veli a letto, dettaglio non sfugge: «Inguardabili proprio…» (Di giovedì 23 gennaio 2020) 2.265 post, 1mil follower e 1.379 profili seguiti, questi i numeri dell’account social di Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e donne, classe 1973. Il 46enne pugliese, che da anni è nel cast del dating show di Canale 5, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più ammirati: lo dimostrano i commenti pubblicati in calce ai suoi post. Un esempio? Lo scatto bollente apparso sul suo profilo qualche giorno fa. Una foto audace che ritrae l’ex di Paola Barale a letto senza veli. Gianni Sperti Instagram senza veli a letto, dettaglio non sfugge: «Inguardabili proprio…» ‘Uomo peloso, uomo virtuoso’ verrebbe da dire guardando lo scatto osé di Gianni Sperti, che in una delle ultime foto appare a letto a dorso nudo. Ad accompagnare il ritratto intrigante una riflessione di John Lennon: «Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere ... urbanpost

