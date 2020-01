Giacinti: «Con la Roma vittoria fondamentale. Bjorg, grande acquisto» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Insieme a Miralem Pjanic c’era anche Valentina Giacinti all’evento Adidas di Milano: queste le parole dell’attaccante rossonero Valentina Giacinti ha parlato a margine dell’evento Adidas che l’ha vista protagonista insieme a Miralem Pjanic. Ecco le parole dell’attaccante rossonera. SECONDO POSTO – «Non dobbiamo pensare al secondo posto, ma dobbiamo fare più punti possibile perché il campionato quest’anno è ancora più difficile. Dobbiamo portare a casa più vittoria possibili e poi vedremo a fine anno se la Fiorentina o la Roma ne avranno portate a casa di più. Noi stringeremo la mano alle avversarie in questo caso e lavoreremo per fare ancora meglio il prossimo anno. Sicuramente vogliamo fare bene e cercheremo di far bene». DERBY – «Stiamo pensando all’Orobica e al recupero con il Pink Bari. Vincere il derby e ... calcionews24

