Gerry Scotti | risveglio amarissimo | la doccia fredda dopo la puntata

Per la gioia del pubblico che lo ama da sempre Gerry Scotti è tornato in tv con "Chi vuol essere milionario?". Il quiz show ora è in programma nella prima serata del mercoledì (ecco perché il GF Vip di Alfonso Signorini ha cambiato programmazione anticipando la diretta al lunedì) e ci sono delle new entry sugli aiuti a disposizione dei concorrenti. Già nella scorsa stagione erano state introdotte le novità Chiedilo a Gerry e Chiedilo al tuo esperto in studio (che sostituiva la chiamata da casa). Nella nuova stagione sparisce anche l'aiuto del pubblico, ma al suo posto il concorrente potrà richiedere uno "switch", ossia un cambio di domanda. E già nella prima puntata, quella del 22 gennaio, un concorrente è arrivato fino alla fine! Enrico Remigio, giovane manager abruzzese, ha letto la penultima domanda, la 14esima, e ha indovinato portando a casa 300mila euro.

