Georgiano morto nel Cpr. Gabrielli: "Come Stefano Cucchi? Offensivo paragonare" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alberto Giorgi Il deputato di +Europa Magi parla del rischio di un nuovo caso Stefano Cucchi e fa arrabbiare il capo della polizia: "Offensivo fare parallelismi" Un migrante Georgiano, detenuto nel Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) è morto in circostanze da chiarire e verificare in data 18 gennaio. Nella giornata di ieri il deputato di +Europa Riccardo Magi, in occasione di una conferenza stampa a Montecitorio, ha commentato il caso della vittima 38enne - Vakhtang Enukidze il nome del trapassato – dicendo che l'uomo sarebbe stato "picchiato ripetutamente da circa 10 agenti nel Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), anche con un colpo d'avambraccio dietro la nuca ed una ginocchiata nella schiena, trascinato per i piedi Come un cane". Quindi ha specificato che il 38enne è "morto dopo essere stato riportato nel Centro, al termine di una notte d'agonia. Si rischia un nuovo caso ... ilgiornale

giovcusumano : RT @BaobabExp: ''Picchiato da dieci agenti,così è morto il georgiano al #CPR'' Ancora morte sotto la custodia dello Stato,ancora botte in d… - FogliFabiana : RT @BaobabExp: ''Picchiato da dieci agenti,così è morto il georgiano al #CPR'' Ancora morte sotto la custodia dello Stato,ancora botte in d… - saramolly_ : RT @BaobabExp: ''Picchiato da dieci agenti,così è morto il georgiano al #CPR'' Ancora morte sotto la custodia dello Stato,ancora botte in d… -