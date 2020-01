Genova, detenuto per 3 anni per rapina ma era innocente. Libero dopo revisione del processo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tre anni in carcere da innocente. Vittima di un errore giudiziario è Mounir Knani, muratore tunisino di 40 anni: oggi è un uomo Libero dopo aver ottenuto la revisione del processo davanti alla Corte d’appello di Genova. Nel 2016 l’uomo fu condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi con l’accusa di aver rapinato con ascia e coltello un passante alla stazione di Viareggio (Lucca). I fatti risalgono alla notte del 7 settembre 2011: l’uomo, arrivato a 20 anni in Toscana dalla Tunisia, si trovava in un bar della stazione per prendere un caffè prima di andare al lavoro quando venne individuato da un anziano che, dopo averlo fissato a lungo, chiamò la polizia. Knani venne identificato e denunciato poiché secondo il racconto dell’uomo era uno dei due giovani che, qualche ora prima lo avevano rapinato del portafoglio, che conteneva 100 euro. “Ero sotto choc – ha ... ilfattoquotidiano

