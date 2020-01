GDF Napoli: scoperta truffa di un milione di euro attuata col bonus cultura (Di giovedì 23 gennaio 2020) GdF Napoli: scoperta truffa aggravata (con la complicità di cartolibrerie convenzionate) in relazione a “18app”. Divieto di contrattare per un anno con la P.A. a carico di 4 persone. Nell’ambito di un’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per un anno, nei confronti di quattro persone, di 72, 57, 44 e 32 anni, per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le attività investigative, condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria partenopeo e della compagnia di Giugliano in Campania, hanno evidenziato numerosi casi di illecito utilizzo da parte dei beneficiari del bonus cultura 18 App. Il beneficio, come noto, introdotto con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la ... 2anews

