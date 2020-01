Gazzetta: Politano non ha mai detto no al Napoli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giuntoli è anche oggi a Milano per chiudere definitivamente la trattativa con l’Inter per Politano. La notizia di ieri sera era il sì del calciatore al Napoli, ma, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l’attaccante non avrebbe mai rifiutato il club partenopeo. Il problema era solo la lunga trattativa messa in piedi con la Roma e gli strascichi che esitavano a chiudersi, considerando anche che Politano non ha mai fatto mistero di avere una certa simpatia giallorossa. Politano, che non si è mai opposto in realtà alla soluzione Napoli. Il problema sta nella trattativa che l’Inter aveva in piedi con la Roma, che vorrebbe ancora Politano in prestito nonostante sia saltato lo scambio con Spinazzola Oggi dunque, conferma il quotidiano sportivo potrebbe essere il giorno buono per chiudere, l’opzione che vorrebbe portare a casa Giuntoli è un prestito di 18 mesi ... ilnapolista

