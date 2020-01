Gaia Tortora dura contro Alessia Morani: “Niente lezioni”. Lei risponde così (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo il messaggio su Twitter della sottosegretaria Alessia Morani sono arrivati i primi commenti polemici: che attacco della conduttrice Non si placano le polemiche intorno alle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle. La sottosegretaria Alessia Morani ha svelato in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: “Un grande in … L'articolo Gaia Tortora dura contro Alessia Morani: “Niente lezioni”. Lei risponde così è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

stefano6414 : @gaiatortora @AlessiaMorani @vitocrimi Gaia Tortora una delusione totale...... poveraccia! ?? - ValentinoSavar1 : Stamani Gaia tortora ha chiesto al caporale perke 5stelle hanno fallito. E udite udite il fattino ha detto che è… - massimomoma : RT @La7tv: #omnibus Gaia Tortora legge le parole del tecnico del @BfcOfficialPage Sinisa Mihajlovic su @matteosalvinimi: 'In Emilia Romagna… -