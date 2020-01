Gabrielli bacchetta Salvini: “Stigmatizzo quelli che fanno giustizia porta a porta e chi accusa la Polizia in maniera indiscriminata” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Stigmatizzo sia quelli che fanno giustizia porta a porta sia quelli che accusano la Polizia in maniera indiscriminata”. E’ quanto ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, rispondendo ai giornalisti, a margine di un convegno sulla sicurezza a Pordenone, che gli chiedevano di commentare il gesto di Matteo Salvini al citofono. L'articolo Gabrielli bacchetta Salvini: “Stigmatizzo quelli che fanno giustizia porta a porta e chi accusa la Polizia in maniera indiscriminata” LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

