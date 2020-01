Fumo in cabina sul volo Ryanair: panico a bordo (Di giovedì 23 gennaio 2020) E' successo su un volo Bucarest-Londra con a bordo 69 passeggeri. Momenti di paura, ma per fortuna nessuno ha riportato... today

Today_it : Fumo in cabina sul volo Ryanair: panico a bordo - infoiteconomia : Paura sul volo Ryanair: fumo in cabina, piloti costretti a fare un atterraggio d'emergenza VIDEO - infoiteconomia : Paura su un Boeing 737-800 Ryanair: fumo in cabina VIDEO -