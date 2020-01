Francesca Cipriani Instagram, il décolleté esplode tra le mani: «Che panorama!» (Di giovedì 23 gennaio 2020) La bellissima Francesca Cipriani, volto noto de La pupa e il secchione, ha deciso di stupire i suoi ammiratori con una foto a dir poco sensazionale. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Francesca Cipriani ha postato una sua foto in bikini molto originale. Non c’è nulla da fare, la showgirl sa come catturare l’attenzione dei suoi followers. La foto “birichina” in riva al mare non è passata inosservata e ha letteralmente mandato a fuoco la fervida immaginazione dei suoi seguici. Il suo florido décolleté è diventato in pochissimo tempo il punto focale dell’intero scatto. Il post è stato completamente invaso da like e commenti. Leggi anche –> Francesca Cipriani Instagram, il décolleté straborda dal bikini: «Sei sublime!» Francesca Cipriani Instagram: il décolleté esplode tra le mani La bellissima Francesca Cipriani sa come movimentare bene la ... urbanpost

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI SALVA TUTTI I PROGRAMMI. #lapupaeilsecchione - allimacilledran : Mi sento molto Francesca Cipriani IN CHE SENSO SOLO SUGGESTIONE? - zazoomnews : Francesca Cipriani Taylor Mega Soleil: Big penis book - Choc:Studi anatomia con cremeria - #Francesca #Cipriani… -