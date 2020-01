Fortnite diventa ufficialmente uno sport nelle scuole superiori e nei college USA (Di giovedì 23 gennaio 2020) Epic Games ha stretto una partnership con PlayVS per portare la competizione di Fortnite alle scuole superiori e nei college USA.PlayVS, una startup con sede a Los Angeles, è in prima linea nella legittimazione degli esport a livello di scuola superiore e collegiale. Hanno collaborato con gli sviluppatori di Rocket League e League of Legends. Ora, Fortnite è stato aggiunto al loro elenco ufficiale di giochi.PlayVS ha lavorato con l'NFHS per portare gli esport nelle scuole superiori di tutta la nazione.Leggi altro... eurogamer

