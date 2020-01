Fiorentina, Pedro: «Bello tornare a casa. Qui al Flamengo per fare gol» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le parole di Pedro, attaccante trasferitosi ufficialmente dalla Fiorentina al Flamengo, dopo il suo ritorno in Brasile Nella giornata odierna è arrivato il comunicato riguardante la cessione di Pedro al Flamengo da parte della Fiorentina. Il giocatore, rientrato in Brasile, ha parlato così ai canali ufficiali del club. «Che Bello tornare a casa, dove conosco le cose. Sono felice, ho aspettative enormi su questa nuova avventura e spero che sarà un grande anno per tutti noi! Vengo per fare gol, voglio migliorarmi e crescere sempre». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

