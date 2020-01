Fifa 20: Ben Yedder è il POTM della Ligue 1 di dicemre! SBC disponibile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Wissam Ben Yedder è il POTM di dicembre della Ligue 1 come annunciato pochi minuti fa da EA Sports e dalla UNFP, l’associazione francese dei calciatori professionisti . A partire da quest’anno EA Sports, rilascia anche per questo campionato una speciale card dedicata al giocatore del mese del campionato francese! Il calciatore del Monaco, che ha … L'articolo Fifa 20: Ben Yedder è il POTM della Ligue 1 di dicemre! SBC disponibile proviene da FUT Universe. imiglioridififa

fut18italia : #BenYedder è il vincitore del #POTM della #Ligue1 Ecco i dettagli della card e della sua SBC:… - AlessioDiMaria4 : @EA_FIFA_Italia So che questo non è il luogo migliore per farlo ma ci provo lo stesso: chiedo aiuto per un problema… -