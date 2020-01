Festival di Sanremo 2020, Ornella Vanoni: “Intorno al palco tante candele di Gwyneth Paltrow invece dei fiori” (Di giovedì 23 gennaio 2020) La candela “alla vagina” di Gwyneth Paltrow al posto dei tradizionali fiori intorno al palco dell’Ariston. È la proposta lanciata da Ornella Vanoni, che in un tweet ha lanciato la sua iniziativa per il prossimo Festival di Sanremo, al via il 4 febbraio. “Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow”, ha scritto la cantante scatenando centinaia di commenti divertiti. La candela in questione ha già fatto parlare molto di sé per il suo nome alquanto particolare: “L’Odore della Mia Vagina“. Si tratta dell’ultima idea dell’attrice hollywoodiana Gwyneth Paltrow che l’ha messa in vendita qualche settimana fa sul suo sito di e-commerce Goop al prezzo di 75 dollari. Neanche a dirlo è andata subito sold out, tra critiche e battute goliardiche. Certo quella di ... ilfattoquotidiano

