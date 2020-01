Fedez vs Matteo Salvini: “Sembra un testimone di Geova mancato” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Questo articolo Fedez vs Matteo Salvini: “Sembra un testimone di Geova mancato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez, il cantante marito di Chiara Ferragni, nei giorni scorsi ha attaccato il leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo poche ore fa, il rapper molto famoso in Italia, sposato con Chiara Ferragni e padre del piccolo Leone che ormai è il più famoso della famiglia, ha parlato del leader della Lega, Matteo Salvini. Il … youmovies

SerglocSergio : No, lui non ha fatto assolutamente nulla, altri hanno applicato le leggi esistenti magistratura e forze dell'ordine… - FrancoSuSarellu : #FabioVolo VS #Kapitone: 'Vai a suonare ai camorristi se hai le palle, non da un povero tunisino che lo metti in di… - NICOVENDOME55 : Anche Fedez contro Matteo Salvini sulla citofonata a Bologna: -