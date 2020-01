Fedez, non solo Chiara Ferragni: chi è la sua bellissima ex [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tutti quanti conoscono i Ferragnez, ovvero la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. Ma vi ricordate chi era l’ex fidanzata del noto rapper? Si trattava di Giulia Valentina, una giovane influencer che ha vissuto una storia d’amore con Fedez per circa tre anni. Chi è Giulia Valentina Nata a Torino il 15 ottobre 1990, … L'articolo Fedez, non solo Chiara Ferragni: chi è la sua bellissima ex FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

